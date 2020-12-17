Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Химок» (2:3) и подвел итоги года для красно-зеленых.

— Очень жалко болельщиков. Неправильно, что их расстраивают перед Новым годом. Два болезненных поражения подряд — не тот результат, которым нужно закрывать год. Обидно, хоть я и говорил о том, что «Локомотив» придет к таким результатам, как бы неприятно это не было.

Назначение Николича изначально смотрелось сомнительно. Его приглашение — большой риск для клуба, так как он не обладает достаточной квалификацией и опытом.

— Трансферную компанию «Локомотива» можно назвать провальной?

— Да, безусловно. Мурило и Райкович сегодня показали это, особенно в эпизоде с 3 голом. Если Мурило хотя бы может быть полезен в атаке, то Райкович — худший защитник лиги на данный момент. Человека, который его привез можно сразу увольнять. Если кратко: селекция провальна, тренер не вытягивает, спортивный блок разрушен. Посмотрим, что будет дальше. Как я понимаю, Николичу дадут доработать сезон. Но на данном этапе результат очень плохой. Не понятно, за счет чего можно его улучшить. Повторюсь, очень жалко болельщиков, они не заслуживают такого отношения, в конце концов клуб существует для них, они заказчики, их нужно спрашивать в первую очередь. Будем следить, как будет развиваться ситуация дальше.

(Владимир Пушкарев)