Герасименко рассказал, как Каладзе выбрасывал в унитаз таблетки, которые игрокам давали в киевском «Динамо»
Экс-футболист киевского «Динамо», сборной России и ряда российских клубов Алексей Герасименко в интервью «СЭ» рассказал о таблетках, которые игрокам давали врачи команды, и о том, как на них реагировал он сам и его партнеры.
— Много разговоров ходило про киевскую фармакологию. Но никто никогда не попадался.
— Даже не хочу скрывать — мы пили таблетки. Бывало, меня от них на тренировках почему-то тошнило. Но раз пять-шесть после них я был на допинг-контроле, и он ничего не показывал. Наверное, это была какая-то витаминизация. У нас было по три игры в неделю, надо было восстанавливаться, и без этого было сложно.
— Вы постоянно принимали эти таблетки?
— Иногда да, иногда нет — мне они не очень, как сейчас говорят, заходили. А некоторые, наоборот, «сидели» на них. Но факт, что ни один допинг-контроль ничего не показал.
— Были в команде люди, которые эти таблетки втайне выбрасывали в унитаз?
— Каладзе. Мы жили в одном номере, и я видел, как они там плавали, почему-то не смывались. Видимо, он был такой не один. У нас было три тренера по физподготовке, и как-то раз, помню, они говорят: «Ребята, просим вас — не выбрасывайте эти таблетки. Они очень дорогие, мы их в Германии покупаем. Не хотите их пить — отдавайте нам». После этого мы с Кахой стали поступать именно так. Не было такого, чтобы кто-то засовывал их тебе в рот. Считалось, что это твое восстановление — и никто не заставлял их употреблять.
(Игорь Рабинер)
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Методология
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