Известный дрессировщик Эдгард Запашный вспомнил в интервью «СЭ» свой конфликт с болельщиками, представляющими сектор активной поддержки на стадионе.

В декабре 2019 года руководитель Большого московского цирка Запашный прокомментировал в интервью ситуацию с матом на стадионах во время футбольных матчей. По мнению дрессировщика, к футбольным фанатам необходимо применять жесткие меры, чтобы ограничить обычных болельщиков от негатива во время футбола. В числе прочего Запашный заявил, что «он бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».

— Немало шума вызвал ваш конфликт с футбольными фанатами, когда вы призвали их «покрошить». Если бы время вернуть назад, то не говорили бы таких слов?

— Мне очень обидно от того, как работает наша пресса. Я не хамил фанатам, потому что сам фанат. Я хожу на стадионы, болею, надеваю шарфы. Я сделал замечание хорватскому болельщику во время чемпионата мира, когда он кинул бутылку в сторону футболиста сборной Аргентины. Он полез в драку — и она бы случилась, если бы не вклинились люди. Промолчи я на тот момент, и конфликта бы не было.

А с фанатами все было очень просто: было обсуждение того, как решать вопрос с агрессивно настроенными, радикальными фанатами, которые крушат стадионы и дерутся.

Все! При всем при этом я в буквальном смысле слова почти год занимался тем, чтобы вытащить из французской тюрьмы болельщика «Спартака» Михаила Ивкина. Ходил в администрацию президента, знакомил людей, давал интервью, притянул в эту историю большое количество высокопоставленных людей.

Благодарю и Марию Захарову, и пресс-секретаря Пескова за то, что они отозвались и стали предпринимать действия. Так что говорить, что я против фанатов, — это безумие. Его семья сама обратилась ко мне, зная, что я обладаю каким-то ресурсом и люблю спорт. И болельщику «Спартака» я искренне помогал!

— И все-таки. Вы бы вернули слова назад?

— Стадионы и спорт не могут существовать без болельщиков. Но есть радикально настроенные болельщики, а есть те, кто ходит с семьей. Я очень хочу, чтобы на наши стадионы приходили люди с семьями и не боялись за то, что кто-то может пострадать. Мне очень приятно было смотреть фильм «Стрельцов», где на входе был один милиционер. Я же из Советского Союза — помню, меня отец водил на стадион. Если что-то и происходило, то это было раз в несколько лет, а не как сейчас. Любое спортивное мероприятие — как театр военных действий. Полиции больше, чем болельщиков. Надо заниматься культурой, работать с людьми, убирать агрессивно настроенных людей от спорта, которые дискредитируют саму форму болельщика. Так не должно быть. Да — кричать, переживать, злиться, но не крушить головы и ломать друг другу жизни и судьбы. Я против такого.

— Ваш брат говорил, что после той истории почти каждый звонок был с угрозой убийства...

— Меня разочаровало, что, во-первых, люди эмоционируют и даже не пытаются разобраться. Я же разговаривал со многими по телефону — брал трубку, просил процитировать. Мне цитировали две строчки, а большого интервью они не читали. Это все равно что кость собаке бросили, а люди взяли и зачем-то проглотили. Найди первоисточник, посмотри, а все ли так на самом деле. Даже из нашего интервью можно так меня нарезать, что я сам себя прокляну. Так не должно быть. Это современный мир.

И второе — в любом конфликте ни в коем случае нельзя затрагивать семью. Если есть претензии ко мне, разбирайся со мной. И не нужно говорить про детей, жен, животных. Это не по-мужски.

(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)