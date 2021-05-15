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Червиченко считает, что «Спартак» не сможет удержать второе место в РПЛ

12:28
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матчей предстоящего 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я бы не был ни в чем уверен на счет «Спартака». Как мне кажется, «Локомотив» то свой последний матч точно выиграет. А вот смогут ли красно-белые победить или даже сыграть вничью, у меня большие сомнения. Грозный никому ничего не подарит. Талалаев — парень, который бьется до последнего. Если еще соседи по турнирной таблице простимулируют «Спратак», то все будут убиваться на поле. «Ахмату» кроме престижа и премиальных ничего не надо. А у «Спартака» все будет на нерве. Если еще хозяева умудрятся забить первые, то не факт что красно-белые переломят ход игры. Ничья для «Спартака» к концу матча, допустим, вообще нервная трясогузка. Не давал бы гарантии, что останется «Спартак» на втором месте», — сказал «СЭ» Червиченко.

Также Червиченко прокомментировал положение ЦСКА в турнирной таблице РПЛ.

«Для армейцев никаких шансов, я думаю, нет зайти в евро зону. Бывают провальные сезоны, ничего страшного. Не вижу смысла подписания контракта Олича. Ему надо почувствовать вкус тренерской работы на ком-то другом. А то здесь процесс становления происходит вживую, причем для армейцев это не самая лучшая ситуация», — добавил Червиченко.

«Спартаку» нужно не проиграть «Ахмату», чтобы гарантированно остаться на второй строчке. При равенстве очков первый критерий — результаты очных матчей. В таком случае выше в таблице окажется «Локомотив».

(Елизавета Денисова)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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