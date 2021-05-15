Червиченко считает, что «Спартак» не сможет удержать второе место в РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матчей предстоящего 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я бы не был ни в чем уверен на счет «Спартака». Как мне кажется, «Локомотив» то свой последний матч точно выиграет. А вот смогут ли красно-белые победить или даже сыграть вничью, у меня большие сомнения. Грозный никому ничего не подарит. Талалаев — парень, который бьется до последнего. Если еще соседи по турнирной таблице простимулируют «Спратак», то все будут убиваться на поле. «Ахмату» кроме престижа и премиальных ничего не надо. А у «Спартака» все будет на нерве. Если еще хозяева умудрятся забить первые, то не факт что красно-белые переломят ход игры. Ничья для «Спартака» к концу матча, допустим, вообще нервная трясогузка. Не давал бы гарантии, что останется «Спартак» на втором месте», — сказал «СЭ» Червиченко.

Также Червиченко прокомментировал положение ЦСКА в турнирной таблице РПЛ.

«Для армейцев никаких шансов, я думаю, нет зайти в евро зону. Бывают провальные сезоны, ничего страшного. Не вижу смысла подписания контракта Олича. Ему надо почувствовать вкус тренерской работы на ком-то другом. А то здесь процесс становления происходит вживую, причем для армейцев это не самая лучшая ситуация», — добавил Червиченко.

«Спартаку» нужно не проиграть «Ахмату», чтобы гарантированно остаться на второй строчке. При равенстве очков первый критерий — результаты очных матчей. В таком случае выше в таблице окажется «Локомотив».

(Елизавета Денисова)