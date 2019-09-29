Георгий Зотов: «Нам кровь из носу нужна была победа над «Спартаком»
Защитник «Оренбурга» Георгий Зотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что в такой атмосфере было сложно играть.
— Бросалось в глаза, что у «Спартака» есть серьезные проблемы?
— Мы не обращали внимание на проблемы «Спартака». Выходили играть от себя, на победу. Нам нужны очки, мы ведь находились на последнем месте перед этой встречей. Нам кровь из носа нужна была победа и сегодня мы ее добыли.
— Какой был план на игру? Как собирались побеждать соперника?
— Не могу рассказать всю нашу установку, но акцент делал на быстрые атаки, отбор мяча на их половине поля.
— Отрабатывали ли вы с Андреем Малых голевую комбинацию или все получилось экспромтом?
— Да нет. Каждый сыграл свою зону. Нам говорят, что нужно замыкать дальнюю, и подавать с краю. Так получилось, что я подал, а он замкнул.
— «Спартак» играл на фоне того, что с трибун в его адрес сыпались всякие гадости от болельщиков. Вам было бы сложно играть в такой атмосфере?
— Я думаю, да. Тут нужно заслужить игрой уважение болельщиков. Но и со стороны фанатов это тоже некрасиво. Надо поддерживать до конца свою команду, в любой ситуации. Было и дополнительное моральное давление на соперников.
— На поле было слышно, что кричали болельщики?
— Да, было слышно, что они негативно относились к игре.
— Можно сказать, что «Спартак» вообще ничем не удивил?
— Я считаю, они ничем не удивили. Мы победили заслуженно.
— Как вам новички «Спартака»: Тил, Джордан? Говорят, «Спартак» укрепился, но команда проигрывает всем подряд.
— Я не знаю. Не могу рассуждать на тему, какие это новички. Пусть об этом рассуждают эксперты на телевидении.
— Как против них игралось?
— Это обычные футболисты, профессионалы своего дела. Ничего особенного. Я бы не сказал, что они показали что-то сверхъестественное. (Елена Григорьевская)
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