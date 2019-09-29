Георгий Зотов: «Нам кровь из носу нужна была победа над «Спартаком»

Защитник «Оренбурга» Георгий Зотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что в такой атмосфере было сложно играть.

— Бросалось в глаза, что у «Спартака» есть серьезные проблемы?

— Мы не обращали внимание на проблемы «Спартака». Выходили играть от себя, на победу. Нам нужны очки, мы ведь находились на последнем месте перед этой встречей. Нам кровь из носа нужна была победа и сегодня мы ее добыли.

— Какой был план на игру? Как собирались побеждать соперника?

— Не могу рассказать всю нашу установку, но акцент делал на быстрые атаки, отбор мяча на их половине поля.

— Отрабатывали ли вы с Андреем Малых голевую комбинацию или все получилось экспромтом?

— Да нет. Каждый сыграл свою зону. Нам говорят, что нужно замыкать дальнюю, и подавать с краю. Так получилось, что я подал, а он замкнул.

— «Спартак» играл на фоне того, что с трибун в его адрес сыпались всякие гадости от болельщиков. Вам было бы сложно играть в такой атмосфере?

— Я думаю, да. Тут нужно заслужить игрой уважение болельщиков. Но и со стороны фанатов это тоже некрасиво. Надо поддерживать до конца свою команду, в любой ситуации. Было и дополнительное моральное давление на соперников.

— На поле было слышно, что кричали болельщики?

— Да, было слышно, что они негативно относились к игре.

— Можно сказать, что «Спартак» вообще ничем не удивил?

— Я считаю, они ничем не удивили. Мы победили заслуженно.

— Как вам новички «Спартака»: Тил, Джордан? Говорят, «Спартак» укрепился, но команда проигрывает всем подряд.

— Я не знаю. Не могу рассуждать на тему, какие это новички. Пусть об этом рассуждают эксперты на телевидении.

— Как против них игралось?

— Это обычные футболисты, профессионалы своего дела. Ничего особенного. Я бы не сказал, что они показали что-то сверхъестественное. (Елена Григорьевская)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр