Георгий Мелкадзе: «Не знаю такого коллектива, который есть у «Тамбова»
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Ростове на стадионе «Ростов Арена».
В матче с «Ростовом» 22-летний Мелкадзе отличился на 53-й минуте встречи. Для российского футболиста этот гол стал пятым в текущем сезоне РПЛ.
— «Ростов» моя команда? Не знаю, — сказал Мелкадзе в эфире телеканала «Матч Премьер». — Так получается, хорошо получается с ними играть. Наверное, это моя команда на этот сезон. Стараюсь о забитых голах перед матчами не думать, это мешает лично для меня. Команда сыграла и победила, так любой футболист скажет. Кем надо быть, чтобы сказать: «Да, я — лучший игрок матча». Обыграли «Ростов» за счет характера, я не знаю такого коллектива, который есть у нас. Три победы подряд — это только начало? Постараемся продолжить эту серию, но не буду загадывать. Пусть будет пауза, будем набирать.
? Пятый гол Георгия Мелкадзе в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
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