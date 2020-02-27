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Георгий Джикия: «Спартак» не смотрит вниз. Только наверх»

17:03
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что команда хочет подняться выше в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые занимают десятое место.

— Мостовой недавно сказал, что с таким составом «Спартак» обязан быть в тройке. Он прав?

— Приятно, что он так думает. Но на сегодня есть один факт: мы на десятом месте. И хотим забраться выше.

— Не просто на десятой строчке, там ведь всего три очка до зоны переходных матчей.

— Вниз мы не смотрим, только наверх, — цитирует Джикию «Российская газета».

26-летний Георгий Джикия в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://rg.ru/2020/02/27/dzhikiia-ne-vyhodim-iz-zony-komforta-potomu-chto-ne-zovut-v-evropu.html

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