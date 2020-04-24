РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Георгий Джикия: «Не очень приятно, как некоторые отзываются о чемпионате Белоруссии»

00:02

Капитан «Спартака» Георгий Джикия призвал не отзываться в резкой форме о чемпионате Белоруссии по футболу. Белорусский чемпионат — единственный в Европе, не прерванный из-за пандемии коронавируса.

— Чемпионат Белоруссии даже не включал, не смотрел. Но иногда не очень приятно, как некоторые отзываются о чемпионате Белоруссии. Понятно, что у них свой уровень. Но не стоит перебарщивать в высказываниях, — сказал Джикия в эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир