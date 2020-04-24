Георгий Джикия: «Не очень приятно, как некоторые отзываются о чемпионате Белоруссии»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия призвал не отзываться в резкой форме о чемпионате Белоруссии по футболу. Белорусский чемпионат — единственный в Европе, не прерванный из-за пандемии коронавируса.

— Чемпионат Белоруссии даже не включал, не смотрел. Но иногда не очень приятно, как некоторые отзываются о чемпионате Белоруссии. Понятно, что у них свой уровень. Но не стоит перебарщивать в высказываниях, — сказал Джикия в эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна.