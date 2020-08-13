Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев признался, что не общался с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после матча с «Сочи» (2:2). Генсек также сообщил, что главный арбитр прошедшей встречи Василий Казарцев отстранен от работы.

— У вас есть какие-то договоренности с Леонидом Арнольдовичем?

— Я лично с Леонидом Арнольдовичем не общался, и мне ничего неизвестно о каких-либо договоренностях, — приводит слова Алаева «РИА Новости». — Мы понимаем и оцениваем проблему, сами решим, как ее исправить. Арбитр Василий Казарцев, в действия которого ЭСК признал ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет.

Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки. Но нельзя, чтобы судьи постоянно жили под давлением, потому что это точно не улучшит качество судейства. РФС готов защищать их от несправедливых обвинений.