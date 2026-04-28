Митрофанов: «Все клубы говорят о том, что судейство становится лучше»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что в клубах РПЛ видят улучшения в работе судей.

— Клубы говорят, что судейство все хуже и хуже, Мажич все хуже и хуже работает. А вы не согласны.

— Клубы при этом говорят, что судейство становится лучше, — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

— Кто это говорит?

— Когда мы их собираем регулярно. Все клубы на встрече говорят, что судейство становится лучше.

— Все 16 клубов.

— Да. Ни от одного клуба на совещаниях мы не слышали, что судейство становится хуже.

Ранее Митрофанов заявил, что считает судейство в сезоне-2025/26 удовлетворительным и отметил снижение количества ошибок арбитров.