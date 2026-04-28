В РПЛ анонсировали новый мяч на сезон-2026/27, который станет юбилейным для лиги

Пресс-служба РПЛ анонсировала новый мяч на сезон-2026/27.

Лига опубликовала ролик, в котором показала процесс создания дизайна мяча. Производителем станет компания Kelme. Мячи от этой компании тестировались РПЛ на Зимнем кубке, который проходил в феврале в Абу-Даби.

«Уже скоро познакомим вас с одним очень важным участником следующего сезона РПЛ», — говорится в описании к посту.

Сезон-2026/27 станет юбилейным, 25-м в истории РПЛ. В сезоне-2025/26 в РПЛ используют мячи от компании Desport.