Судьи РПЛ Левников, Карасев и Буланов — лидеры по назначениям

В чемпионате России-2025/26 чаще других получают назначения в роли судьи Евгений Буланов, Сергей Карасев и Кирилл Левников. Об этом можно судить по списку арбитров 9-го тура, который сегодня опубликован на сайте РФС.

Каждый из трех упомянутых рефери проведет по пятому матчу в качестве арбитра — больше других. По четыре раза выходили или выйдут на поле в роли судьи еще десять их коллег.

Присутствие в тройке лидеров Буланова — неожиданность. Но такое доверие заслуженное: у него, по версии «СЭ», нет ошибок.

В сентябре не получают назначений судьей ни в чемпионате, ни в кубке Иван Абросимов, Ян Бобровский, Павел Кукуян, Вера Опейкина, Максим Перезва и Артур Федоров.

Из основного списка рефери РПЛ ни разу не обслуживали матчи чемпионата в качестве арбитра Иван Сараев, Михаил Черемных и судья ФИФА Павел Шадыханов.