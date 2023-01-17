Бийол: «Может когда-то решусь на возвращение в ЦСКА»

Защитник итальянского «Удинезе» Яка Бийол высказался о возможном возвращении в ЦСКА.

23-летний словенец выступал за красно-синих с 2018 по 2022 год.

«Однажды вернуться в ЦСКА? Надеюсь, происходящее в мире скоро закончится и все вернутся к нормальной жизни. Не могу предсказать, что случится в будущем, но, может, когда-то решусь на возвращение в ЦСКА», — приводит слова Бийола Sport24.

В нынешнем сезоне Бийол провел за «Удинезе» 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.