Орлов: «Почему засчитали гол «Динамо»? Мостовой сам споткнулся, что ли?!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил работу судей в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:1).
— Я бы ни в коем случае не назвал игру «Динамо» провальной. У Карпина был четкий план на игру. Гости действовали с оглядкой на свои ворота, строго от обороны. И это объяснимо. В предыдущих 12 турах они пропустили аж 19 мячей! Согласитесь, многовато. Поэтому сегодня хотели минимизировать число ошибок сзади. До поры до времени им это удавалось. Хотя иногда эмоции перехлестывали. Имею в виду Касереса. Нередко он играл даже не на грани, а за гранью фола. За что по идее мог получить две желтые карточки. С другой стороны, он подкупает своей заряженностью на борьбу. Такие футболисты просто необходимы.
В общем, до поры до времени план Карпина сработал. Ведь гости даже открыли счет. Маухуб здорово протащил мяч, развернул атаку, Бителло хорошо пробил. Но тут у меня возникают вопросы к арбитру Сухому. Вспомните, с чего началась атака? Разве Касерес не фолил на Мостовом? Толчок в спину не считается теперь нарушением правил? А от чего, простите, тогда упал игрок «Зенита»? Сам споткнулся, что ли? Я в недоумении. Судья не разобрался в эпизоде. Как можно было засчитать этот гол?! Я порой не понимаю трактовок наших судей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0