«Динамо» поздравило Виктора Гусева с 70-летием

Пресс-служба московского «Динамо» поздравила комментатора Виктора Гусева с днем рождения.

27 октября Гусеву исполнилось 70 лет. Журналист является болельщиком «Динамо».

«Легендарный голос нашего футбола и преданный болельщик «Динамо» сегодня отмечает свой юбилей! Спасибо за искреннюю поддержку, любовь к спорту и верность нашей команде», — говорится в сообщении.