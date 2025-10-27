Бабаев назвал преждевременными разговоры о продаже Алеррандро из ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущее нападающего команды Алеррандро.
«Это преждевременные разговоры. Еще очень много игр до окончания первой части сезона, поэтому каких-то планов, а тем более действий нет. Все будет зависеть от ситуации», — цитирует Бабаева РИА «Новости».
Алеррандро перешел в ЦСКА из «РБ Брагантино» в феврале 2025 года. Он провел за армейцев 23 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до 2027 года.
Источник: РИА «Новости»
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