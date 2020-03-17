Геннадий Орлов: «Не согласен с предложением Федуна признать «Зенит» чемпионом»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о решение приостановить Тинькофф чемпионат России до 10 апреля.

— Я не согласен с предложением Леонида Федуна завершить чемпионат и признать «Зенит» чемпионом, — начал Орлов. — Нужно руководствоваться спортивным принципом. Категорически против такой инициативы. Надо доигрывать чемпионат! Пусть это будет через месяц-два. В противном случае нам будут говорить про несправедливость. То есть, все получится ложным, искусственным. Начнут попрекать. Дело же не только в чемпионстве. А как быть с лигочемпионскими местами, с еврокубками? (Виталий Айрапетов)

Геннадий Орлов: «Почему остановили РПЛ? Почему нельзя проводить игры без зрителей? При свином гриппе такого не было»