Леонид Федун: «Коронавирус продлится до конца года. Чемпионат можно закончить. Но что делать с миллионными контрактами футболистов?!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун допускает, что нынешний чемпионат России нужно будет завершить и подвести итоги уже сейчас. Кроме того, он не знает, что будет с российскими клубами в связи с огромными финансовыми потерями.

— Ситуация тяжелейшая! — говорит Федун. — Один из вариантов — закончить этот чемпионат и подвести итоги. Но есть же еще и юридические особенности. Что делать с контрактами футболистов? Ведь коронавирус может вообще продлиться до конца этого года! А в РПЛ есть футболисты, которые получают по миллиону рублей в день. Причем эти суммы не привязаны к евро. У нас есть игроки, у которых зарплата 500 тысяч в день. А доходы за это время — ноль! Что будет с клубами?

— Начнут банкротиться?

— Не знаю... Но никогда такого плохого положения не было... Сразу три негативных фактора, которые наложились друг на друга. Нет доходов, как привлекать спонсоров? Валюта улетела. Сейчас евро 85 (рублей), а может возрасти и до 100. А зарплату надо продолжать платить. Никто же контракты не приостанавливает. При том, что игроки ничего не будут делать. Третий фактор — нет поступлений из других источников, от матчдэя, например. Такого вообще никогда раньше не было. Как это все клубы переживут? Я не знаю...

— Есть хоть какой-то выход?

— Я вот честно не знаю, что делать. Не знаю... Почему карантин начинают с футбола? Мне это непонятно. Но раз такое решение принято, нам по нему жить. Когда закончится коронавирус? Мне специалисты говорили что в лучшем случае осенью... У нас в день 9 миллионов человек передвигается в метро. А в час пик — 7 человек на один квадратный метр. И как бороться с вирусом? (Виталий Айрапетов)

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