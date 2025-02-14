Мостовой поздравил с Днем всех влюбленных в шуточной форме

Пресс-служба «Зенита» опубликовала шуточное поздравление с Днем всех влюбленных от вингера команды Андрея Мостового.

В видео 27-летний футболист зачитывает текст поздравлений девушек с праздником с футбольными отсылками.

«Ты как крестовина — выше девятки. Ты как взятый пенальти Кержакова — одна на миллион. Когда я увидел тебя в первый раз, я все понял: все остальные вне игры», — сказал Мостовой в видео.