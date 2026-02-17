Генич считает, что «Зенит» выиграл от обмена Лусиано на Дивеева: «Защитник в самом соку»

Известный комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» оценил переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА.

— Какой трансфер стал самым неожиданным этой зимой?

— Обмен Дивеева на Лусиано. Не ожидал, что подобное может случиться. Казалось, что Игорь на долгие годы в ЦСКА. Если говорить про другие трансферы, то переход Баринова напрашивался. Дуран — история неожиданная. Джона Джона, наверное, «Зенит» вел и какие-то договоренности уже имел. Для меня непонятен переход Сауся в «Спартак». Вообще не представляю, зачем им это нужно. Не понимаю, что Саусь может им дать. Я удивлен.

— Кто выиграл от обмена Дивеева на Лусиано?

— «Зенит».

— Почему?

— Я вижу, что Дивеев — очень хорошее и качественное приобретение для сине-бело-голубых. Не знаю, как себя проявит Лусиано в ЦСКА. Все его хвалят, говорят, что аргентинец пришелся ко двору нынешнему составу. Но Дивеева я считаю одним из сильнейших центральных защитников России. А с учетом надвигающегося ужесточения лимита на легионеров...

Правда, потом я увидел, как играет защитник Кирилл Данилов на Зимнем кубке РПЛ, и понял, почему ЦСКА в итоге решился на такой обмен. Если с таким ростом, координацией и скоростью этот парень продолжит прогрессировать... Это будет супер! Мне он очень понравился.

Но «Зенит» выиграл, даже несмотря на то что пришлось немного доплатить. Получили защитника в самом соку. Дивеев — хороший вариант.

26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.