Генич считает, что «Зенит» выиграл от обмена Лусиано на Дивеева: «Защитник в самом соку»
Известный комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» оценил переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА.
— Какой трансфер стал самым неожиданным этой зимой?
— Обмен Дивеева на Лусиано. Не ожидал, что подобное может случиться. Казалось, что Игорь на долгие годы в ЦСКА. Если говорить про другие трансферы, то переход Баринова напрашивался. Дуран — история неожиданная. Джона Джона, наверное, «Зенит» вел и какие-то договоренности уже имел. Для меня непонятен переход Сауся в «Спартак». Вообще не представляю, зачем им это нужно. Не понимаю, что Саусь может им дать. Я удивлен.
— Кто выиграл от обмена Дивеева на Лусиано?
— «Зенит».
— Почему?
— Я вижу, что Дивеев — очень хорошее и качественное приобретение для сине-бело-голубых. Не знаю, как себя проявит Лусиано в ЦСКА. Все его хвалят, говорят, что аргентинец пришелся ко двору нынешнему составу. Но Дивеева я считаю одним из сильнейших центральных защитников России. А с учетом надвигающегося ужесточения лимита на легионеров...
Правда, потом я увидел, как играет защитник Кирилл Данилов на Зимнем кубке РПЛ, и понял, почему ЦСКА в итоге решился на такой обмен. Если с таким ростом, координацией и скоростью этот парень продолжит прогрессировать... Это будет супер! Мне он очень понравился.
Но «Зенит» выиграл, даже несмотря на то что пришлось немного доплатить. Получили защитника в самом соку. Дивеев — хороший вариант.
26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
6
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
7
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0