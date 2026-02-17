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Генич считает, что «Зенит» выиграл от обмена Лусиано на Дивеева: «Защитник в самом соку»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» оценил переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА.

— Какой трансфер стал самым неожиданным этой зимой?

— Обмен Дивеева на Лусиано. Не ожидал, что подобное может случиться. Казалось, что Игорь на долгие годы в ЦСКА. Если говорить про другие трансферы, то переход Баринова напрашивался. Дуран — история неожиданная. Джона Джона, наверное, «Зенит» вел и какие-то договоренности уже имел. Для меня непонятен переход Сауся в «Спартак». Вообще не представляю, зачем им это нужно. Не понимаю, что Саусь может им дать. Я удивлен.

— Кто выиграл от обмена Дивеева на Лусиано?

— «Зенит».

— Почему?

— Я вижу, что Дивеев — очень хорошее и качественное приобретение для сине-бело-голубых. Не знаю, как себя проявит Лусиано в ЦСКА. Все его хвалят, говорят, что аргентинец пришелся ко двору нынешнему составу. Но Дивеева я считаю одним из сильнейших центральных защитников России. А с учетом надвигающегося ужесточения лимита на легионеров...

Правда, потом я увидел, как играет защитник Кирилл Данилов на Зимнем кубке РПЛ, и понял, почему ЦСКА в итоге решился на такой обмен. Если с таким ростом, координацией и скоростью этот парень продолжит прогрессировать... Это будет супер! Мне он очень понравился.

Но «Зенит» выиграл, даже несмотря на то что пришлось немного доплатить. Получили защитника в самом соку. Дивеев — хороший вариант.

26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.

Константин Генич и&nbsp;Хуан Карлос Карседо.Константин Генич: «При Карседо «Спартак» выходит на каждый матч как на войну!»
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Игорь Дивеев
Константин Генич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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