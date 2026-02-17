Генич рассказал о реакции Галицкого на спор о чемпионе РПЛ

Известный комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» рассказал о споре с агентом Тимуром Лепсая насчет чемпиона РПЛ.

— Константин, вы поспорили с агентом Тимуром Лепсая на то, что в этом сезоне золото выиграет «Зенит». Почему такой выбор?

— Чтобы спор состоялся. Можно было назвать ЦСКА, но мне кажется, что никто из московских команд чемпионом не станет. А между «Зенитом» и «Краснодаром» развернется борьба.

— В этот момент рядом с вами находился Сергей Галицкий. Он не обиделся?

— Наоборот, посмеялся! Хотя мне один человек вчера сказал, что сказать такое при Галицком — это прям смело. Кстати, это не единственный спор, который мы заключили в тот вечер. Там и про Лигу чемпионов было, и про чемпионат Испании, и про отдельных игроков. Но пусть это останется между нами. Потому что и пари про чемпиона не должно было стать достоянием общественности.

После 18 туров «Краснодар» с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 39 очками — на второй строчке.