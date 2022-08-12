Генич рассказал о возвращении к работе на матчах «Спартака» спустя 154 дня

Комментатор Константин Генич в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о возвращении к работе на матчах «Спартака» после долгосрочного перерыва.

— Не комментировал «Спартак» 154 дня, мне Сережа Акулинин об этом сказал. Спокойно это переживал. Хороший матч в Москве, был выбор между матчем «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Сочи». Руководство выбрало второй, я не настаивал.

— Мне кажется, ты все-таки скучал по «Спартаку».

— Слушай, если я скучал по говну и хейту, которые летят в мою сторону после матчей «Спартака»... Наверное, по этому тоже в какой-то степени скучал. «Спартак» — это всегда интересно и драйвово. Будет неправдой сказать, что я спокойно существовал без «Спартак». Но и сказать, что я страдал без работы на играх «Спартака» — неправда. Половинчатая ситуация. Рано или поздно мы бы прошли этот барьер, — сказал Генич «СЭ».

14 августа «Спартак» сыграет в Москве против «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ.