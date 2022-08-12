Глушаков об интересе «Динамо»: «Нас с Глебовым хотели туда закинуть»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Динамо». По словам 35-летнего россиянина, конкретных вариантов у него было.

«Да, вокруг слухи какие-то ходили. Кто-то там говорил про «Динамо», про «Спартак» говорят до сих пор. Трансферное окно не закрыто еще. Понятно, что сейчас легионеры разъехались и много осталось своих местных. Поэтому, где-то, может быть, какие-то были. Если бы остался Шварц, я был бы в «Динамо»? Я слышал тоже эту историю. И туда еще Глебова хотели, как мне говорили. Я сам у него спрашивал, он ничего не слышал. Какие-то слухи были, что нас с Глебовым хотели туда закинуть», — сказал Глушаков в программе «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырех матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.