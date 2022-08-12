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Сегодня, 15:00

Глушаков об интересе «Динамо»: «Нас с Глебовым хотели туда закинуть»

Глушаков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Динамо». По словам 35-летнего россиянина, конкретных вариантов у него было.

«Да, вокруг слухи какие-то ходили. Кто-то там говорил про «Динамо», про «Спартак» говорят до сих пор. Трансферное окно не закрыто еще. Понятно, что сейчас легионеры разъехались и много осталось своих местных. Поэтому, где-то, может быть, какие-то были. Если бы остался Шварц, я был бы в «Динамо»? Я слышал тоже эту историю. И туда еще Глебова хотели, как мне говорили. Я сам у него спрашивал, он ничего не слышал. Какие-то слухи были, что нас с Глебовым хотели туда закинуть», — сказал Глушаков в программе «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырех матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Денис Глушаков
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Данил Глебов
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0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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