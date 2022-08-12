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Сегодня, 14:40

Генич рассказал, кто стал инициатором отъезда легионеров из «Краснодара»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Константин Генич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал, как происходил массовый отъезд легионеров из «Краснодара» в марте этого года.

— Ты мне в прошлый раз сказал, что не Крыховяк подговаривал легионеров уехать из «Краснодара». Я попытался узнать, кто это был, мне сказали, что Вандерсон.

— Вандерсон, да так и есть. Он начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу.

— Но он же бразилец...

— Он испугался и начал «раскачивать лодку», а Крыховяк успокаивал. Вандерсон сказал: «До свидания», а остальные: «Что мы будем делать?» Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, не получилось, — сказал Генич «СЭ».

«Краснодар» занимает 8-е место с 7 очками в турнирной таблице чемпионата России.

Гжегож Крыховяк
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Константин Генич
8
4
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
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Химки – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Н. Новгород – Ростов
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

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Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

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