Генич рассказал, кто стал инициатором отъезда легионеров из «Краснодара»

Комментатор Константин Генич в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал, как происходил массовый отъезд легионеров из «Краснодара» в марте этого года.

— Ты мне в прошлый раз сказал, что не Крыховяк подговаривал легионеров уехать из «Краснодара». Я попытался узнать, кто это был, мне сказали, что Вандерсон.

— Вандерсон, да так и есть. Он начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу.

— Но он же бразилец...

— Он испугался и начал «раскачивать лодку», а Крыховяк успокаивал. Вандерсон сказал: «До свидания», а остальные: «Что мы будем делать?» Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, не получилось, — сказал Генич «СЭ».

«Краснодар» занимает 8-е место с 7 очками в турнирной таблице чемпионата России.