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«Акрон» объявил о переходе Бакаева в «Родину»

Алина Савинова

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Родине», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Впервые увидел столь одаренного с точки зрения трудолюбия футболиста. Солтмурад дал нам очень много полезного за счет своей колоссальной самоотдачи на футбольном поле и помог «Акрону» на новом этапе развития. В определенный момент, когда клуб перестает приносить пользу игроку, а игрок — клубу, самое правильное решение — каждому двигаться своей дорогой. Мы поблагодарили друг друга за работу», — заявил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

Бакаев присоединился к «Акрону» перед дебютом команды РПЛ и стал автором первого мяча тольяттинцев в чемпионате. За этот период полузащитник провел 48 матчей за красно-черных во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

Футболист уже выступал за «Родину» на правах аренды из «Рубина» в сезоне-2023/24.

«Родина» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 36 очками после 21 игры.

Джон Дуран, Данила Козлов, Матеус Рейс, Владислав Саусь.«Зенит» подписал Джона и Дурана, ЦСКА — Козлова и Рейса, а кого возьмет «Спартак»? Таблица переходов РПЛ

Источник: https://t.me/fcakron/18094
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Солтмурад Бакаев
Футбол
ФК Акрон
ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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