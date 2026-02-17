«Акрон» объявил о переходе Бакаева в «Родину»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Родине», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Впервые увидел столь одаренного с точки зрения трудолюбия футболиста. Солтмурад дал нам очень много полезного за счет своей колоссальной самоотдачи на футбольном поле и помог «Акрону» на новом этапе развития. В определенный момент, когда клуб перестает приносить пользу игроку, а игрок — клубу, самое правильное решение — каждому двигаться своей дорогой. Мы поблагодарили друг друга за работу», — заявил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

Бакаев присоединился к «Акрону» перед дебютом команды РПЛ и стал автором первого мяча тольяттинцев в чемпионате. За этот период полузащитник провел 48 матчей за красно-черных во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

Футболист уже выступал за «Родину» на правах аренды из «Рубина» в сезоне-2023/24.

«Родина» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 36 очками после 21 игры.