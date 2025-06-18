Митрофанов о совмещенной работе Карпина: «Тяжелое решение, потому что для сборной лучше, когда тренер работает только в ней»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал совмещение Валерием Карпиным постов в московском «Динамо» и сборной России.

56-летний специалист возглавляет национальную команду с 2021 года. В феврале он покинул должность главного тренера «Ростова», а в июне было объявлено о его назначении в «Динамо».

— Как тренер может совмещать работу в сборной и команде, которая борется за чемпионство?

— Тяжело совмещать в любом случае. У «Ростова» хоть и было меньше шансов на чемпионство, но он тоже ставил себе задачу бороться за чемпионство. Они также вышли в финал Кубка, что говорит о характере «Ростова». В любом случае это тяжелое решение, потому что для сборной лучше, когда тренер работает только в сборной. Не только потому что никто не додумывает и не создает конфликта интересов, но и потому что тренер сборной участвует не только в учебно-тренировочных занятиях, но это и специалист, с которым можно обсудить многие вопросы развития футбола. С постоянным нахождением Карпина в офисе РФС за последние месяцы мне стало удобнее работать. Тем не менее, учитывая, что сейчас сборная выполняет несколько иную функцию, нежели раньше, это другое. Немного другое.