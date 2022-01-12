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Сегодня, 12:42

«Локомотив» предлагает «Динамо» Сильянова

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Александр Сильянов (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» предлагает «Динамо» защитника молодежной сборной России Александра Сильянова.

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» предлагает «Динамо» защитника молодежной сборной России Александра Сильянова.

По информации источника, бело-голубые поинтересовались ценой на 20-летнего россиянина. При этом решения о подписании защитника еще не принято. «Динамо» продолжит следить за Сильяновым.

Ранее о возможном переходе Сильянова в «Динамо» сообщал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.

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