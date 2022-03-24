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Арбитр Карасев объяснил, почему выходит на поле без эмблемы ФИФА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский судья Сергей Карасев объяснил, почему работает на матчах РПЛ без нашивки с эмблемой ФИФА.

«Причина проста — мы не получили новые эмблемы из-за технических проблем. Что-то на таможне. Поэтому, пока их не получим, есть два варианта: носить эмблему ФИФА 2021 года либо российскую. Я за российскую», — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

Капасев судит международные матчи с 2009 года. Летом 2021 года россиянин был главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1; 6:5 — по пенальти).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/karasev-ob-yasnil-pochemu-vy-hodit-na-pole-bez-e-mblemy-fifa/
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РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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