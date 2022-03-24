Арбитр Карасев объяснил, почему выходит на поле без эмблемы ФИФА

Российский судья Сергей Карасев объяснил, почему работает на матчах РПЛ без нашивки с эмблемой ФИФА.

«Причина проста — мы не получили новые эмблемы из-за технических проблем. Что-то на таможне. Поэтому, пока их не получим, есть два варианта: носить эмблему ФИФА 2021 года либо российскую. Я за российскую», — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

Капасев судит международные матчи с 2009 года. Летом 2021 года россиянин был главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1; 6:5 — по пенальти).