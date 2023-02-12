Медведев: «Жирков не только уникальный футболист, но и редкий для современного футбола человек»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершении карьеры бывшего футболиста питерского клуба и сборной России Юрия Жиркова.

«Юрий Жирков не только уникальный футболист, но и редкий для современного футбола человек, с потрясающей позитивной энергией и на поле и, при всей немногословности, в раздевалке. Не поверхностный, а глубоко изучающих вопросы военной истории. С ним было интересно. Уверен, что его жизнь сложится к его вящему удовольствию и после завершения карьеры игрока.

Удачи, Юрий!» — сказал Медведев «СЭ».

В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.