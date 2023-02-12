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Медведев: «Жирков не только уникальный футболист, но и редкий для современного футбола человек»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Юрий Жирков.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершении карьеры бывшего футболиста питерского клуба и сборной России Юрия Жиркова.

«Юрий Жирков не только уникальный футболист, но и редкий для современного футбола человек, с потрясающей позитивной энергией и на поле и, при всей немногословности, в раздевалке. Не поверхностный, а глубоко изучающих вопросы военной истории. С ним было интересно. Уверен, что его жизнь сложится к его вящему удовольствию и после завершения карьеры игрока.

Удачи, Юрий!» — сказал Медведев «СЭ».

В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

Юрий Жирков
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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