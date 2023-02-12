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Сегодня, 20:59

Бывший тренер «Зенита» вспомнил гол Жиркова «Спартаку»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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«Спартак» — «Зенит» — 0:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в комментарии для «СЭ» пожелал Юрию Жиркову удачи и восхитился его голом в 2019 году. Сегодня, 12 февраля, бывший полузащитник питерцев объявил о завершении карьеры.

— Всегда с удовольствием вспоминаю этого игрока. Удачи ему в любом новом качестве! Когда я работал с ним в «Зените», Юрию уже было давно за 30. Его нагрузки дозировались, он объективно играл не так много, как в былые годы , но техника Жиркова и футбольный интеллект никуда не исчезли до последнего дня пребывания в команде. Это один из самых талантливых российских игроков, которых я видел за годы работы в России. А его супергол в ворота «Спартака» остался, думаю, в памяти у всех болельщиков «Зенита», кто был на том матче.

Вместе с «Зенитом» Жирков стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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