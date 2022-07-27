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Гендиректор «Эспаньолы»: «Мы еще не закрыли сделку с ЦСКА по Мендесу»

Гендиректор «Эспаньолы» рассказал о ситуации с переходом Мендеса в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Унион Эспаньолы» Луис Бакедано рассказал о ситуации с переходом полузащитника Виктора Мендеса в ЦСКА. По его словам, клубы еще не закрыли сделку по 22-летнему чилийцу.

«Мы еще не закрыли сделку с ЦСКА по Мендесу, — приводит слова Бакедано Encancha. — Весьма вероятно, что нам придется обсуждать этот вопрос с ЦСКА, иначе переход не состоится. Мы изучаем эту тему».

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Его контракт с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мендес прошел медицинский осмотр перед переходом в московский клуб.

Источник: https://www.encancha.cl/futbol-chileno/u-espanola/2022/7/27/union-espanola-vs-cska-las-contradicciones-por-el-inminente-fichaje-de-victor-mendez-en-moscu-170981.html
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