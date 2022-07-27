Источник назвал дату принятия решения по вопросу проведения операции футболисту Пиняеву

Решение о целесообразности проведения операции нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву примут 29 июля.

«Врачи склоняются к тому, что операцию можно не делать. В пятницу должны окончательно решить», — сообщает источник ТАСС.

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.

В первом туре РПЛ Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.