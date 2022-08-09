Шишкин рассказал, кто может заменить в «Спартаке» травмированного Мозеса

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал, кто может заменить травмированного полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

— Мозес, безусловно, ключевой игрок, но нельзя сказать, что без него команда как-то перестанет играть или вообще пропадет. Он — не Месси и не Криштиану Роналду. Заменить его есть кем — тот же Игнатов, который вышел и забил в прошлом туре «Уралу» и до этого тоже показывал неплохую игру.

— То есть, все-таки и без Мозеса можно рассчитывать на успех?

— А что сейчас для «Спартака» является успехом? Посмотрим в следующих турах. Просто команда неожиданно хорошо стартанула, находится вверху таблицы, поэтому у многих рождаются предположения, что может получиться что-то серьезное. Но, повторюсь, на мой взгляд, рано торопиться, — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Мозес получил повреждение ахиллова сухожилия в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 31-летнему нигерийцу предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне футболист провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.