Газизов заявил, что «Уфа» хочет полностью уйти от госфинансирования

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб хочет добиться полного ухода от государственного финансирования.

«Оренбург» имел финансирование около 800 миллионов. У них взрослая и опытная команда. У «Уфы» будет около 500 миллионов. Мы будем делать ставку на сплав молодости и опыта. Вся настройка «Уфы» — уход от госфинансирования. Вся система работала для этого. На сегодняшний день нам не удалось этого достичь, но все впереди. Клуб будет искать новые таланты», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.