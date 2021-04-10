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Карпин рассказал о восстановлении Норманна

18:50
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» рассказал о восстановлении полузащитника Матиаса Норманна.

В сезоне-2020/21 Норманн провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

— Норманн? Не знаю, посмотрим. Пока не готов. Шансы есть до конца сезона, но как получится, не знаю, — отметил Карпин в эфире «Матч Премьер». — Сроки восстановления есть, но сроки могут меняться от ощуения игрока. Смысла нет об этом говорить. Может через неделю, а может через четыре.

— Сегодня Терентьев в старте впервые с начлаа года, а Козлов в запасе. Почему?

— Связано с соперником, с тем, кто будет противостоять игроку «Рубина» в этой зоне.

— Связано с Хвичей?

— Не конкретно с ним. Такие же мысли были и перед «Спартаком». Он набрал форму. Может и должен играть. Попал на эту игру без всяких подводных течений.

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