Гендиректор «Спартака»: «Мне нравится, что команда начинает меняться и проявляет характер»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

«Не хочу глубоко вдаваться в детали спортивной составляющей, но мне нравится, что команда начинает меняться и проявляет характер. Это самое главное, на мой взгляд.

Дорога в Краснодар была непростая, но, тем не менее, это не главное. Она может быть более простой — на поезде, например. Но футболисты изъявили желание поехать так, мы съездили», — сказал Мележиков «РБ Спорт».

«Спартак» набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с одним очком располагается на 14-й строчке.