Алексей Николаев поддержал решение Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что главный судья матча 2-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:4) Кирилл Левников верно назначил пенальти в ворота московского клуба.

«Что касается пенальти в ворота «Спартака», то там был сильный прострел, мяч рикошетом от головы попал защитнику в руку. Все прекрасно видели, в каком положении она находилась, вообще зачем она там находилась, сложный вопрос. Он не играл головой, мяч попал в голову, поэтому это рикошет, мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении, поэтому правильное решение — 11-метровый удар», — сказал Николаев ТАСС.

Однако он затруднился с оценкой эпизода с удалением полузащитника «быков» Александра Черникова в первом тайме.

«Этот эпизод непростой, интересно, как его оценит ЭСК, если будет это делать. В идеале было бы, если видеоарбитр, если у него были сомнения, пригласил бы Кирилла к монитору, чтобы посмотреть эпизод. Хотя в действиях Черникова, конечно, была агрессия, она была не чрезмерная, но она была. Но нужно учесть, что на эту агрессию Черникова спровоцировал сам футболист «Спартака», но посмотрим, какую оценку дадут в ЭСК», — добавил Николаев.

В следующем туре «Спартак» 31 июля примет «Оренбург». «Краснодар» 29 июля на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».