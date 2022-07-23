Джикия: «Конечно, удаление повлияло. Особенно, в первом тайме, особенно ключевого игрока соперника»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал ключевой момент матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Знали, что «Краснодар» начнет активно, в высокий прессинг. Мы начали спокойно. Спокойно переждали этот момент. Затем забили гол, затем было удаление. Конечно, удаление повлияло. Особенно, в первом тайме, особенно ключевого игрока соперника. Это всегда влияет

Как прошла дорога? Я и в первой лиге играл, и во второй. Мне не привыкать. Не первый раз езжу на дальние расстояния», — заявил Джикия.

«Спартак» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет два балла.

В третьем туре красно-белые 31 июля на своем поле в Москве примут «Оренбург».

(Станислав Жатиков)