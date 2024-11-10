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Сегодня, 19:05

Гендиректор «Спартака» Малышев: «Почему объявили об уходе Амарала сегодня? Пришло время»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему об уходе португальца Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба было объявлено именно 10 ноября.

— Почему именно сегодня объявили об уходе Амарала?

— Пришло время.

— Уход Амарала выглядит как изгнание.

— Это не так. Совместное решение. Договорились.

— Как скоро клуб примет структуру?

— Хотелось бы без чехарды. «Спартак» — это клуб, где каждый день существует огромное давление. Ни один шаг не оказывается без внимания.

— Был ли проведен аудит работы Амарала по трансферу Жозе?

— Если вы имеете в виду финансовые аспекты, по всем сделкам они контролируются клубом. Кто из футболистов как играет, время покажет.

— Доволен ли клуб вашей работой?

— Время покажет.

— Вы не допускаете такой вариант?

— Это «Спартак».

Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее он работал скаутом в «Бенфике». «Спартак» объявил об уходе специалиста 10 ноября.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Томаш Амарал
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Гендиректор «Спартака» Малышев: «У нас есть кандидаты на пост спортивного директора»

Барбоза считает, что Амарал ушел из «Спартака» из-за недостатка условий для проведения желаемой трансферной политики
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
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9.11 16:30
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9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
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Рубин – Краснодар
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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