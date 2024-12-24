Генеральный директор «Спартака» Малышев: «Что загадаю под Новый год? Хочется чемпионства»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал улучшения в аспекте развлекательной программы на матчах красно-белых в этом сезоне.

«Это командная коллективная работа. Мы и плохое, и хорошее стараемся проходить вместе», — приводит «РБ Спорт» слова Малышева.

Также он рассказал, что загадает на Новый год в плане футбола.

«Очень хочется чемпионства», — добавил функционер.

«Спартак» финишировал на третьем месте по итогам первой части сезона РПЛ. Московская команда набрала 37 очков за 18 туров.