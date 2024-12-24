Коноплев: «Возглавить «Зенит»? В будущем хочу себя попробовать на этом уровне»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев рассказал о том, планирует ли он в будущем возглавить главную команду клуба.

— Видите ли себя главным тренером основного «Зенита»?

— В будущем хочу себя попробовать на этом уровне. Насколько готов или нет, покажет работа, но желание есть.

— Чего вам не хватает, чтобы оказаться там?

— Надо там оказаться, и тогда я пойму, чего не хватает, — сказал Коноплев Metaratings.ru.

Коноплев занимает должность в Академии «Зенита» с января 2011 года. С лета 2022 года он является тренером молодежной команды этого футбольного клуба. В прошлом сезоне «Зенит» — м стал серебряным призером Молодежной футбольной лиги.