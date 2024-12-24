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Коноплев: «Возглавить «Зенит»? В будущем хочу себя попробовать на этом уровне»

Камила Абдурахманова
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Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев рассказал о том, планирует ли он в будущем возглавить главную команду клуба.

— Видите ли себя главным тренером основного «Зенита»?

— В будущем хочу себя попробовать на этом уровне. Насколько готов или нет, покажет работа, но желание есть.

— Чего вам не хватает, чтобы оказаться там?

— Надо там оказаться, и тогда я пойму, чего не хватает, — сказал Коноплев Metaratings.ru.

Коноплев занимает должность в Академии «Зенита» с января 2011 года. С лета 2022 года он является тренером молодежной команды этого футбольного клуба. В прошлом сезоне «Зенит» — м стал серебряным призером Молодежной футбольной лиги.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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2.03 14:00
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 - : -
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Спартак – Оренбург
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