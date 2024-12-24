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Ходырев назвал Угальде лучшим футболистом РПЛ в 2024 году

Даниил Аршавский
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Бывший защитник «Спартака» Антон Ходырев рассказал, что считает нападающего красно-белых Манфреда Угальде лучшим футболистом РПЛ в 2024 году.

«Угальде — лучший футболист РПЛ 2024 года. Он прямо сейчас лучший бомбардир, и по результативности их связка с Барко входит в тройку лучших в Европе, мне кажется. Об этом говорят цифры», — цитирует Ходырева Legalbet.by.

22-летний костариканец присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне форвард забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи за 22 матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Антон Ходырев
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
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