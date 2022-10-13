Никита Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов назначен менеджером красно-белых по игрокам в аренде, сообщает официальный сайт клуба.

37-летний россиянин будет следить за всеми футболистами «Спартака», которые временно выступают в других командах. Баженов приступит к работе в понедельник, 17 октября.

«Благодарен «Спартаку» за доверие. Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере. Такая должность — первая в своем роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде. С удовольствием принял предложение руководства и буду работать на благо нашей команды!» — приводит официальный сайт красно-белых слова Баженова.

Баженов выступал за «Спартак» в качестве футболиста с 2004 по 2011 год, на его счету 23 гола и 25 результативных передач в 136 матчах за команду.