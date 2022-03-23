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«Мы примем любое решение каждого». Сайманов — о возможном отъезде легионеров из «Рубина»

Генеральный директор «Рубина» Сайманов высказался о возможном отъезде иностранных футболистов из клуба
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном отъезде легионеров из клуба.

«Мы примем любое решение каждого легионера. У всех своя судьба и жизнь. Сейчас трудно что-то прогнозировать. Мне кажется, большинство легионеров уедут из нашего футбола. Если ты молодой, можешь найти клуб за границей за те же деньги. Может быть, останутся те, кто здесь получают больше. Может быть, Дрейер вернется. Как будет, так и будет. Сейчас игроки уехали в сборные. Посмотрим, приедут или нет. Вроде бы приедут», — сказал Сайманов.

На данный момент «Рубин» официально покинули Андерс Дрейер, Филип Уремович и Сеяд Хакшабанович. Спортивный директор казанцев Олег Яровинский в интервью «СЭ» заявлял, что команду могут покинуть либо еще три легионера, либо все иностранные футболисты.

В «Рубине» остаются еще пять легионеров: Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия, Оливер Абильдгор, Хван Ин Бом и Монтассар Тальби.

Александра Ланцетова

Хвича Кварацхелия. Из «Рубина» уехали почти все легионеры — что будет дальше? Инсайды «СЭ»

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ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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 1 : 0
26.02 14:00
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Уфа

 14
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Локомотив

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