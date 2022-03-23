Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:20

Сайманов — о высказываниях Слуцкого: «Он не говорит, что были ошибки, а просит объяснить. Вопрос коммуникации»

Сайманов поделился мнением о высказываниях Слуцкого в адрес арбитра Мешкова
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о высказываниях главного тренера команды Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова.

«Эмоции Слуцкого были спровоцированы предыдущими подобными ситуациями. Есть ли ощущение, что он никогда не ошибается, а судьи косячат? Я так не могу сказать. Слуцкий не говорит, что были ошибки, он просит объяснить. Это вопрос коммуникации. Он подошел, просил посмотреть момент. Почему нет? Когда с тобой начинают грубо разговаривать, это раздражает», — сказал Сайманов.

Мешков обслуживал матч между «Рубином» и «Ростовом» в 21-м туре РПЛ, который казанская команда проиграла со счетом 1:2.

После матча Слуцкий раскритиковал работу арбитра. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

(Александра Ланцетова)

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Виталий Мешков
Леонид Слуцкий
Рустем Сайманов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мифы о фитнесе и питании: как не навредить себе
Зачем ломать то, что работает? Фанаты Тутберидзе паникуют, обсуждая исключение «Хрустального» из школы «Самбо 70»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абильдгор уехал в Данию, не приостановив контракт с «Рубином»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости