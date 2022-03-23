Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о высказываниях главного тренера команды Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова.

«Эмоции Слуцкого были спровоцированы предыдущими подобными ситуациями. Есть ли ощущение, что он никогда не ошибается, а судьи косячат? Я так не могу сказать. Слуцкий не говорит, что были ошибки, он просит объяснить. Это вопрос коммуникации. Он подошел, просил посмотреть момент. Почему нет? Когда с тобой начинают грубо разговаривать, это раздражает», — сказал Сайманов.

Мешков обслуживал матч между «Рубином» и «Ростовом» в 21-м туре РПЛ, который казанская команда проиграла со счетом 1:2.

После матча Слуцкий раскритиковал работу арбитра. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

(Александра Ланцетова)