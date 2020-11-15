Генеральный директор «Ротора» Рекечинский считает, что Fan ID улучшит безопасность на стадионах

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал «СЭ» введение паспорта болельщика на матчах РПЛ со следующего сезона.

— Эта идея имеет право на жизнь, — уверен Рекечинский. — С точки зрения безопасности это положительное нововведение. Постепенно это надо вводить, не сразу, а дать какое-то время на адаптацию этой идеи. Сначала на добровольной основе, а потом какой-то срок — до какого-то определенного числа оформить Fan ID. И он должен быть единым по всей России. Впоследствии все люди получат паспорт болельщика. Если кто-то внезапно захочет пойти, так же пойдет и купит билет, чтобы не было долгой регистрации.

— Вы сказали, что паспорт болельщика поможет с точки зрения безопасности. Чем именно?

— Легче будет идентифицировать болельщиков, не будет поддельных билетов. (Константин Колмаков)