Генеральный директор «Ротора» Рекечинский считает, что Fan ID улучшит безопасность на стадионах
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал «СЭ» введение паспорта болельщика на матчах РПЛ со следующего сезона.
— Эта идея имеет право на жизнь, — уверен Рекечинский. — С точки зрения безопасности это положительное нововведение. Постепенно это надо вводить, не сразу, а дать какое-то время на адаптацию этой идеи. Сначала на добровольной основе, а потом какой-то срок — до какого-то определенного числа оформить Fan ID. И он должен быть единым по всей России. Впоследствии все люди получат паспорт болельщика. Если кто-то внезапно захочет пойти, так же пойдет и купит билет, чтобы не было долгой регистрации.
— Вы сказали, что паспорт болельщика поможет с точки зрения безопасности. Чем именно?
— Легче будет идентифицировать болельщиков, не будет поддельных билетов. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.