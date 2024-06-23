Мелик-Гусейнов: «Распродажа в «Пари НН» отменяется. Но она и не планировалась»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о выставлении на трансфер 8 игроков. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.
«Распродажа отменяется. Но она и не планировалась. Снова кто-то подлил масло в огонь. Время-то горячее, трансферное. Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать... Придерживайтесь официальной позиции клуба. Мы ее публикуем на наших информационных страницах. Я в своем Телеграм-канале тоже даю информацию, которая соответствует действительности. Все остальное — домыслы, фейки и пустая болтовня. Гуляющий список наших футболистов со статусом «на продажу» — плод чьей-то чрезвычайной фантазии», — написал Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале.
«Пари НН» по итогам сезона-2023/24 занял 13-е место в чемпионате России. Команда саши Илича в стыковых матчах переиграла тульский «Арсенал» и сохранила прописку в РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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