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Бейл рассказал, что мог перейти из «Крыльев» в ЦСКА и «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл признался, что им интересовались московские команды.

«Прошлым летом мной интересовались ЦСКА и «Динамо».Почему не ушел? У меня контракт с «Крыльями». Возможно, мой трансфер был слишком дорогим для этих клубов», — цитирует Бейла Sport24.

Голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Гленн Бейл
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