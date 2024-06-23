Бейл рассказал, что мог перейти из «Крыльев» в ЦСКА и «Динамо»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл признался, что им интересовались московские команды.
«Прошлым летом мной интересовались ЦСКА и «Динамо».Почему не ушел? У меня контракт с «Крыльями». Возможно, мой трансфер был слишком дорогим для этих клубов», — цитирует Бейла Sport24.
Голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.
Источник: Sport24
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