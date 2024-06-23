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Агент Гоцука — о возможной продаже капитана «Пари НН»: «Будет смешно, если Кирилла захотят убрать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука,в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании клуба расстаться с игроком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что нижегородцы планируют выставить на трансфер сразу 8 футболистов. В том числе, 31-летнего защитника.

«Ничего не слышал, ничего не знаю. С руководством ничего не обсуждали, ничего не затрагивали [будущее]. Кирилл — капитан команды, лидер раздевалки. Будет, наверное, смешно, если его захотят убрать», — сказал Талаев «СЭ».

Гоцук выступает за «Пари НН» с 2020 года. Контракт защитника с командой рассчитан до лета 2025 года.

Кирилл Гоцук
ФК Нижний Новгород
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