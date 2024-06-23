Агент Гоцука — о возможной продаже капитана «Пари НН»: «Будет смешно, если Кирилла захотят убрать»
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука,в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании клуба расстаться с игроком.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что нижегородцы планируют выставить на трансфер сразу 8 футболистов. В том числе, 31-летнего защитника.
«Ничего не слышал, ничего не знаю. С руководством ничего не обсуждали, ничего не затрагивали [будущее]. Кирилл — капитан команды, лидер раздевалки. Будет, наверное, смешно, если его захотят убрать», — сказал Талаев «СЭ».
Гоцук выступает за «Пари НН» с 2020 года. Контракт защитника с командой рассчитан до лета 2025 года.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
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10
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
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16
|Акрон
|0
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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