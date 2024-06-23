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Агент Живоглядова — об уходе из «Пари НН»: «Со мной и Дмитрием никто не связывался. Нечего комментировать»

Зарина Халимхонова
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Футбольный агент Валериюс Мижигурскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Пари НН» планирует расстаться с его клиентом Дмитрием Живоглядовым.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что клуб планирует выставить на трансфер сразу 8 футболистов. В том числе, 30-летнего защитника.

«Со мной никто не связывался. Вчера разговаривал с Дмитрием — с ним тоже никто не связывался. Нам комментировать здесь нечего», — сказал Мижигурскис «СЭ».

В прошедшем сезоне футболист провел за «Пари НН» 17 матчей и отметился одним голевым действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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